Survivor Sabriye estetiğin gücüyle bambaşka biri oldu! İddialı pozlarıyla hayran bıraktı!

Survivor Sabriye estetiğin gücüyle bambaşka biri oldu! İddialı pozlarıyla hayran bıraktı!

Survivor yarışmasıyla adını milyonlara duyuran Sabriye Şengül, estetik operasyonlarıyla adeta evrim geçirdi. Son halini gören tanıyamıyor. İşte iddialı pozları...

Türk kickboksçu ve karma dövüş sanatçısı Sabriye Şengül, ilk kez 2017 yılında Survivor yarışmasına katıldı. Daha sonra 2019 sezonunda sonradan kadroya dahil oldu.

Survivor’da ada hayatı boyunca hem başarılı performansıyla, hem de sivri diliyle hafızalara kazındı. Adada diğer yarışmacılarla yaşadığı çekişmeler o döneme damga vurmuştu.

Spor hayatına çok önem veren Sabriye Şengül, verdiği röportajlarda spor hayatını şu sözlerle anlatıyor: "Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu.

Hocalarım, ‘Sabriye hentbolcular bize lazım. Sen boks ile uğraş' deyince neden olmasın dedim. Boksta ve kickboskta 3 Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor."

Kariyerindeki başarısının yanı sıra Survivor yarışmasıyla tanınan Sabriye Şengül, yarışmadan sonra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Ünlü isim paylaşımlarıyla olay yaratıyor.

Mini elbisesiyle ağızları açık bıraktı

Son zamanlarda geçirdiği estetik operasyonlarıyla konuşulan Sabriye Şengül, sosyal medya hesabından yeşil mini elbisesiyle poz verdi. Değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte o poz...

Survivor Sabriye'nin bu pozu sosyal medyada büyük ilgi topladı. Ünlü isme yorumlar ve beğniler çığ gibi geliyor.