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    Survivor Sabriye minicik elbise giydi! O poz sosyal medyayı salladı...

    Survivor yarışmasıyla hafızalara kazınan Sabriye Şengül, mavi mini elbisesiyle göz doldurdu. Sabriye'nin o pozuna takipçilerinden binlerce yorum geldi.
    • 15.07.2022 - 15:40
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    Survivor Sabriye minicik elbise giydi! O poz sosyal medyayı salladı...

    1988 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Sabriye Şengül,  2016 yılında İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıktı ve Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenip dünya şampiyonu oldu.

    Acun Ilıcalı'nın hazırladığı Survivor yarışmasına da katılan Sabriye Şengül sempatik ve doğal halleriyle herkesin gönlünü kazandı.

    Survivor Sabriye, yarışmadan sonra sosyal medyayı aktif kullanmaya başladı.

    Sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla gündeme gelen güzel yarışmacı Sabriye Şengül, değişimiyle dikkatleri üzerine çekti.

    Instagram hesabından paylaştığı pozları takipçilerinin beğenisine sunan Şengül,  paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    "Favorim sensin"

    Şimdilerde adından sıklıkla söz ettiren Sabriye, süper mini elbisesiyle poz verdi.

    Güzelliği ve fit vücuduyla göz dolduran Sabriye, adeta hayran bıraktı.

    Şengül'ün o pozuna, "Favorim sensin", "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.

    Survivor Sabriye süper mini elbisesiyle...

    Survivor Sabriye minicik elbise giydi! O poz sosyal medyayı salladı... #1

    Survivor Sabriye minicik elbise giydi! O poz sosyal medyayı salladı... #2

    Survivor Sabriye minicik elbise giydi! O poz sosyal medyayı salladı... #3


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