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    Survivor Sabriye Şengül bikinili pozlarıyla mest etti! 'Şarap gibi kadınsın'

    Survivor yarışmasıyla tanınan Sabriye Şengül'ün bikinili pozları olay yarattı.Sosyal medyada gündem olan kareler binlerce beğeni aldı..
    • 04.08.2022 - 11:29
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    Survivor Sabriye Şengül bikinili pozlarıyla mest etti! 'Şarap gibi kadınsın'

    Survivor yarışmasına katıldıktan sonra büyük kitleler tarafından tanınan Sabriye Şengül paylaştığı cesur pozlar ile sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

    Sabriye Şengül Survivor'dan sonra büyük bir üne kavuşmuştu.Aktif olarak sosyal medyada paylaşımlar yapan Sabriye Şengül'ün instagramda 413 bin takipçisi bulunuyor.

    Survivor Sabriye Şengül bikinili pozlarıyla mest etti! Şarap gibi kadınsın #1

    Son olarak instagramda paylaştığı bikinili pozlar ile gündeme gelen Sabriye Şengül'ün bu pozları kısa sürede büyük beğeni topladı.Denizin içinde bikinisiyle poz veren Sabriye fotoğrafa "Yüzmeyi mi seversiniz güneşlenmeyi mi?" notunu düştü.İşte o kareler..

    Survivor Sabriye Şengül bikinili pozlarıyla mest etti! Şarap gibi kadınsın #2

    Survivor Sabriye Şengül bikinili pozlarıyla mest etti! Şarap gibi kadınsın #3


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