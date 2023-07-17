Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven sunucu oldu, format tanıdık geldi! "Acun cosplay" Survivor şampiyonlarından Cemal Can Canseven, Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Patlat Kazan yarışmasıyla ekranlarda yer alıyor. Yarışmanın yayınlanan fragmanında formatın Var Mısın Yok Musun'la birebir aynı olması dikkatlerden kaçmadı.

Survivor'da elde ettiği şampiyonluk ile tüm Türkiye'nin tanıdığı Cemal Can Canseven, ekranlara farklı bir formatla dönüş yaptı.

Bu kez yarışmacı değil, sunucu oldu.

Televizyon ekranlarında uzun süredir yer almayan yarışma formatları yeni bir program ile de Star Tv ekranlarına gelmeye hazırlanıyor.

Cemal Can Canseven'in sunacağı Patlat Kazan yarışması bu akşam Star Tv ekranlarında ilk bölümüyle seyircilerin karşısına çıkacak.

%100 yerli format olan bu yarışma yaz sezonunun en iddialı yapımları arasında geliyor.

Patlat Kazan yarışması, sadece balon patlatarak yarışmacılara her gün 1 milyon TL kazanma fırsatı sunacak.

Format tanıdık geldi

17 Temmuz günü yayın hayatına başlayacak olan Patlat Kazan, yayınlanan fragmanıyla bir dönemin efsane yarışması Var Mısın Yok Musun'la neredeyse birebir aynı olmasıyla dikkatleri üzerine topladı.

Fragmanı izleyenler, Cemal Can Canseven' "Acun" göndermesinde bulundu.