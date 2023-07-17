Survivor'da elde ettiği şampiyonluk ile tüm Türkiye'nin tanıdığı Cemal Can Canseven, ekranlara farklı bir formatla dönüş yaptı.
Bu kez yarışmacı değil, sunucu oldu.
Televizyon ekranlarında uzun süredir yer almayan yarışma formatları yeni bir program ile de Star Tv ekranlarına gelmeye hazırlanıyor.
Cemal Can Canseven'in sunacağı Patlat Kazan yarışması bu akşam Star Tv ekranlarında ilk bölümüyle seyircilerin karşısına çıkacak.
%100 yerli format olan bu yarışma yaz sezonunun en iddialı yapımları arasında geliyor.
Patlat Kazan yarışması, sadece balon patlatarak yarışmacılara her gün 1 milyon TL kazanma fırsatı sunacak.
Format tanıdık geldi
17 Temmuz günü yayın hayatına başlayacak olan Patlat Kazan, yayınlanan fragmanıyla bir dönemin efsane yarışması Var Mısın Yok Musun'la neredeyse birebir aynı olmasıyla dikkatleri üzerine topladı.
Fragmanı izleyenler, Cemal Can Canseven' "Acun" göndermesinde bulundu.