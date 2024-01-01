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Survivor şampiyonu "eşcinselim" dedi, ilan-ı aşk etti! Dudak dudağa pozlar...

Survivor şampiyonu "eşcinselim" dedi, ilan-ı aşk etti! Dudak dudağa pozlar... Survivor: Mikronezya yarışmasını kazanan Parvati Shallow, eşcinsel olduğunu Instagram'dan paylaştığı bir mesaj ile duyurdu.