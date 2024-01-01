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2008 yılında yayınlanan Survivor: Mikronezya-Gönüllüler Ünlülere Karşı programını Kanadalı yarışmacı Parvati Shallow kazandı.
Shallow, yıllar sonra itiraf ettiği bir gerçekle herkesi şaşırttı.
41 yaşındaki Shallow, eşcinsel olduğunu söyledi.
Aşkını paylaştı
Survivor şampiyonu, kız arkadaşıyla dudak dudağa verdiği pozlarıyla takipçilerine duyurdu.
Instagram hesabından, "Biz buradayız. Biz eşcinseliz. Mutlu Yıllar" ifadelerini kullandı.
Shallow, 36 yaşındaki komedyen Mae Martin ile birlikte.