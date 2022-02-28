Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın eski nişanlısı aşkı buldu! O görüntüler sosyal medyaya sızdı...

Survivor yarışmasında şampiyon olan İsmail Balaban, nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrıldı ve yarışmadaki arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açtı. Atakan ise bu hamleyi karşılıksız bırakmadı.

Acun Ilıcalı'nın hazırladığı ve sunduğu Survivor yarışmasına katılan İsmail Balaban, şampiyon olarak geri döndü.

Yarışma sırasında dikkatleri bir hayli üzerine çeken İsmail Balaban, o dönem Gamze Atakan'la nişanlıydı ve evlenmek için gün sayıyordu.

Ancak yarışma sırasında annesi ile telefonda konuşan Balaban, nişanlısı Gamze Atakan hakkında şoke eden sözler duydu.

Annesi o dönem Balaban'a, "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum. Tam bir yılan.

Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada." demişti.

Bu sözler fitili ateşlerken beklenilen oldu ve İsmail Balaban ile Gamze Atakan, yarışmadan sonra yollarını ayırdı.

İsmail Balaban bu ayrılığın ardından yarışmadaki takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açtı.

Uzun süre sessiz kalan Gamze Atakan'ın ise nişanlandığı, sosyal medyaya sızan görüntülerle ortaya çıktı.

GAMZE ATAKAN MUTLULUĞU BULDU

Gamze Atakan'ın geçtiğimiz günlerde kendisi gibi ziraat mühendisi olan sevgilisiyle nişanlandığı ortaya çıktı.

Atakan'ın akrabaları, nişan tarihini ve yerini sosyal medyada duyurarak nişana herkesi beklediklerini belirtti.

Gamze Atakan'ın nişan töreninden görüntüleri de sosyal medyaya sızdı. Uzun zamandır Antalya'da İsmail Balaban'ın yanında yaşayan İlayda Şeker de evliliğe yeşil ışık yakmıştı.

İLAYDA ŞEKER'İN İLİŞKİ İTİRAFI

İsmail Balaban ile ilişkisinin nasıl başladığını anlatan İlayda Şeker, ''Canım jelibon çekmişti. İsmail'i aradım ve 'İsmail, bana jelibon alır mısın?' dedim.

Bana, 'Sen yeter ki iste! Sana marketi satın alırım' dedi. Sevgili olduk.'' ifadelerini kullandı.

İlayda Şeker, İsmail Balaban'ın, kendisine yeni yıl hediyesi olarak araba aldığını da duyurdu.