Survivor şampiyonu Nefise Karatay sosyal medya paylaşımları ile beğeni topluyor Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay sosyal medya paylaşımları ile beğeni topluyor. İşte Nefise Karatay'ın sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlar..

Survivor 2023'ün 13 Haziran akşamı yapılan büyük finalinde halk oylaması sonucu şampiyon olmayı başaran Nefise Karatay'ın sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyor. Milli atlet olan Nefise Karatay 25 Şubat 200 yılında dünyaya geldi. 23 yaşındaki başarılı sporcu Survivor'da gösterdiği performans ile göz doldurdu. Zorlu sezonu şampiyon olarak tamamlayan Nefise Karatay'ın sosyal medya hesabında takipçisi artmaya başladı. Performansı ile dikkatleri üzerine çeken Nefise Karatay'ın Instagram'da yaklaşık 100 bin takipçisi bulunuyor. Şampiyon olan Nefise Karatay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte Nefise Karatay'ın bazı Instagram paylaşımları..