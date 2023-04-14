Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı kortta terledi, o kare mest etti! "Tenisçi kız pozu" Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, sosyal medyadaki son karesiyle beğeni topladı.

Survivor All Star 2022'de şampiyon olarak adını akıllara kazıyan Nisa Bölübaşı, aşk hayatıyla da gündemden düşmedi.

Yarışmadaki performansı ile sıklıkla sosyal medyada konuşulan Nisa, özel hayatıyla da çok sık konuşuldu.

Sosyal medyayı aktif kullanan Nisa Bölükbaşı, paylaşımlarıyla takipçileri arasındaki bağı koruyor.

Son olarak tenis kortundan bir kare yayınlayan Bölükbaşı, beğeni topladı.

Tenisçi Nisa

Spor yapmaya devam eden Nisa Bölükbaşı tenis kombiniyle verdiği dekolteli pozunu Instagram'dan paylaştı.

Doğal haliyle dikkat çeken ünlü isim, oldukça beğenildi.