Petrol
94.86
-1.35%
Euro
18.187
-0.53%
Dolar
18.6203
0.02%
Altın
969.5
-1.02%
Borsa
4084
0.29%
Bitcoin
378.858
-1.62%
BTXN Coin
10.12
-0.19%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı yeni diziye başlıyor! Partneri belli oldu

    Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, TRT Dijital'de yayınlanacak yeni dizinin kadrosuna yerleşti. Partneri ise herkesi şaşkına çevirdi. İşte Survivor Nisa'nın yeni dizisi...
    • 03.11.2022 - 15:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı yeni diziye başlıyor! Partneri belli oldu

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da yarışan isimler, ününe ün katmaya devam ediyor.

    Survivor 2020 sezonunda yarışan Nisa Bölükbaşı, sempatikliği ve başarısıyla ismini milyonlara duyurmuştu.

    Başarılı yarışmacı o dönem birlikte yarıştığı Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.

    Evlilik yolunda ilerleyen çift, olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Bu üzücü haberin ardından Nisa Bölükbaşı'nın eskiSurvivor yarışmacısı Ogeday Girişken ile ismi anılmaya başladı.

    Survivor 2022 All Star'da aynı takımda yarışan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken aşkı, yarışma programında belgelendi.

    Yaşadığı aşkla büyük bir hayran kitlesi oluşturan Nisa Bölükbaşı, 2022 sezonunu birincilikle tamamladı. Şampiyonluk kupasını kaldırdı.

    Survivor yarışmasından sonra kariyerine hızla devam eden başarılı yarışmacıdan hayranlarını sevindiren haber geldi.

    Yeni diziye başlıyor

    Survivor 2022 All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, başarılı oyuncu Atakan Hoşgören ile TRT Dijital'de yayınlanacak olan Koyu Beyaz dizisinde yer alıyor.

    Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı yeni diziye başlıyor! Partneri belli oldu #1

    Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı yeni diziye başlıyor! Partneri belli oldu #2

    Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı yeni diziye başlıyor! Partneri belli oldu #3


    Evlat nöbetindeki aile sayısı 322 oldu
    3. Sayfa

    Evlat nöbetindeki aile sayısı 322 oldu

    Denizli'de köpekten kaçan otomobil sürücüsü elektrik direğine girdi
    3. Sayfa

    Denizli'de köpekten kaçan otomobil sürücüsü elektrik direğine girdi

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir