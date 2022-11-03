Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı yeni diziye başlıyor! Partneri belli oldu

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı yeni diziye başlıyor! Partneri belli oldu

Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, TRT Dijital'de yayınlanacak yeni dizinin kadrosuna yerleşti. Partneri ise herkesi şaşkına çevirdi. İşte Survivor Nisa'nın yeni dizisi...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da yarışan isimler, ününe ün katmaya devam ediyor.

Survivor 2020 sezonunda yarışan Nisa Bölükbaşı, sempatikliği ve başarısıyla ismini milyonlara duyurmuştu.

Başarılı yarışmacı o dönem birlikte yarıştığı Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.

Evlilik yolunda ilerleyen çift, olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Bu üzücü haberin ardından Nisa Bölükbaşı'nın eskiSurvivor yarışmacısı Ogeday Girişken ile ismi anılmaya başladı.

Survivor 2022 All Star'da aynı takımda yarışan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken aşkı, yarışma programında belgelendi.

Yaşadığı aşkla büyük bir hayran kitlesi oluşturan Nisa Bölükbaşı, 2022 sezonunu birincilikle tamamladı. Şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Survivor yarışmasından sonra kariyerine hızla devam eden başarılı yarışmacıdan hayranlarını sevindiren haber geldi.

Yeni diziye başlıyor

Survivor 2022 All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, başarılı oyuncu Atakan Hoşgören ile TRT Dijital'de yayınlanacak olan Koyu Beyaz dizisinde yer alıyor.