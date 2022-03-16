Survivor Sancakay merdivenlere uzandı, derin göğüs dekoltesiyle ortalığı yıktı! Son hali parmak ısırtıyor...

Survivor 2021 sezonunun sempatik yarışmacılarından Sancakay Ilım Morgül'ün eski halinden eser kalmadı. Yaptırdığı estetiklerle hayrete düşüren Survivor Sancakay, cesur pozlarıyla da beğeni topladı.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor'ın 2021 sezonunda yer alan Sancakay Ilım Morgül, sempatikliğiyle yarışmaya damga vurmuştu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'de gönüllüler takımında yarışan Sancakay Ilım Morgül, oyunlardaki hırsı ve mücadelesinin yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirmişti.

SON HALİYLE GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ

Survivor'ın başarılı yarışmacısı, yaptırdığı estetiklerle gündeme geldi. Oldukça değişen Survivor Sancakay'ın son hali, görenleri şaşırttı.

Güzelliğine güzellik katan Morgül, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Instagram'da yaklaşık 60 bin takipçisi bulunan ünlü isim, cesur paylaşımlarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

SANCAKAY ILIM MORGÜL KİMDİR

Survivor 2021 sezonunun gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Sancakay Ilım Morgül, İzmir ve Rize'de büyüdü.

Spor hayatına ritmik jimnastik ile başlayan Sancakay, lise 3'üncü sınıfa kadar İzmir'de okudu.

Futbol kariyerine futsal ile başlayan ve daha sonra yeşil sahaya geçen Morgül, lise 4'üncü sınıfta Rize'nin Rizespor takımına transfer oldu.

Liseyi bitirdikten sonra futbol kariyerime devam eden Sancakay, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Rus Dili Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

İngilizce ve Rusça bilen ünlü isim, konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandı.

Daha sonra İstanbul'a taşınan Morgül, 2 sezon Kadıköy Theatron sahnesinde Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrol oynadı.

5 yıldır Hayal Kahvesi ile anlaşmalı olarak sahne alan Morgül, kendi bestelerini seslendiriyor ve gitar çalıyor.