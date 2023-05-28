Survivor sonrası kayıptı! Alp Kırşan oy kullanırken görüntülendi... Survivor sunuculuğunu bırakıp ekranlardan uzaklaşan Alp Kırşan, sandık başında poz verdi.

Oyuncu ve sunucu Alp Kırşan 2012'de Acun Ilıcalı ile el sıkışmış ve 'Survivor'ı sunmaya başlamıştı.

Survivor'ın sevilen simalarından olan Alp Kırşan ani programı bırakmasıyla milyonları şoke etmişti.

Neden ayrıldığı uzun süre merak konusu olan Kırşan, ailesinin yanına dönüp eşi Zeynep Kırşan ve iki çocuğunu da alarak Bodrum'a yerleşti.

Ünlü sunucu konuya açıklık getirerek, "Kariyeri değil ailemi seçtim" demişti.

Sandık başında görüldü

Vatandaşlık görevini yerine getiren ünlü sunucu Alp Kırşan, sandık başına geldi.

Oy kullanırken görüntülenen Kırşan, oğullarıyla birlikte poz verdi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan sunucu "Oy kullan, sorumluluk almaktan kaçma, geleceğin için sende lütfen seçimini yap." notunu düştü.

İşte Alp Kırşan'ın son hali...