Survivor Sude Burcu cesur pozlarıyla olay yarattı: 'Güzelliğin halis mi?' Survivor yarışmasıyla tanınan Sude Burcu sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Sude Burcu'nın son Instagram pozları..

Survivor yarışmasında gösterdiği başarılı performans ile hafızalarda yer edinen Sude Burcu sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor.

Sude Burcu, Survivor yarışmasında tanıştığı oyuncu Mert Öcal ile aşk yaşamaya başlayarak adından söz ettirmişti.

Survivor yarışmasında tanışarak sevgili olan Sude Burcu ve Mert Öcal geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attılar.

Aşklarına dolu dizgin devam eden Sude Burcu ve Mert Öcal çifti sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Ünlü çift aşklarını sosyal medyadan paylaştıkları pozlarla gözler önünde yaşıyor.

Takipçileri tarafından övgü dolu yorumlar alan ikili tatil pozlarını Instagram hesaplarından paylaşıyorlar.

Son olarak Sude Burcu'nun Instagram'da paylaştığı bikinili pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. İşte o kareler..