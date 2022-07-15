Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal'dan aşk kareleri! 'Böyle çift görülmedi'

Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal'dan aşk kareleri! 'Böyle çift görülmedi'

İlişkilerine tam gaz devam eden Sude Burcu ve Mert Öcal çiftinden yeni kareler geldi.

Survivor 2022 All Star yarışmasında son olarak ünlüler takımında yer alan Sude Burcu ve sevgilisi Mert Öcal, aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.

Aldatma iddialarıyla da gündeme gelen Survivor'ın olaylı aşıkları, sorunları geride bıraktı.

Günbatımında aşk pozları

Her anlarını birlikte geçiren güzel çift günbatımında samimi pozlar verdi.

Sarmaş dolaş kareleri beğeni toplayan Mert Öcal ve Sude Burcu'ya sevenlerinden binlerce beğeni geldi.