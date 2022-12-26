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    SURVIVOR TARİHİNDE İLK! 'Ampute Messi' kadroda...

    Survivor 2023 kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ederken, ilk kez bir ampute yarışmacı yer alacak.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 12:07
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    SURVIVOR TARİHİNDE İLK! 'Ampute Messi' kadroda...

    Survivor 2023 kadrosu şekilleniyor...

    Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Mert Aydın'ın ardından 6 fenomen isim daha kadroya dahil oldu.

    Alper Rende, Elanur, Chaby, Halil İbrahim Göker, Buse Plan ve Kürşat Juan, Survivor 2023'ün kadrosunda yerini aldı.

    Acun Ilıcalı yeni isimleri açıklamaya devam ederken Survivor tarihinde bir ilk gerçekleşeceği de öğrenildi.

    Ampute Messi kadroda

    Ilıcalı paylaşımında, "Sevgili Aysu Keskin ve Barış Telli Survivor 2023 kadrosuna dahil oldular, ikisine de başarılar dilerim.. " ifadelerine yer verdi.

    Küçük yaşta geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybeden ve "Ampute Messi" olarak anılan milli futbolcu Barış Telli, ekranlarda olacak.

    Böylece, Survivor kadrosunda ilk kez bir ampute yarışmacı yer alacak.

    SURVIVOR TARİHİNDE İLK! Ampute Messi kadroda... #1

    SURVIVOR TARİHİNDE İLK! Ampute Messi kadroda... #2


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