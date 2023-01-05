Petrol
78.34
0.64%
Euro
19.9428
0.26%
Dolar
18.7563
0.07%
Altın
1.115
-0.23%
Borsa
5414
0.00%
Bitcoin
318.713
-0.53%
BTXN Coin
7.13
-4.42%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C
    • Survivor tarzına yorum yağdı! Berdan Mardini'nin Survivor paylaşımı beğeni topladı! 'Favorimiz belli'

    Survivor tarzına yorum yağdı! Berdan Mardini'nin Survivor paylaşımı beğeni topladı! 'Favorimiz belli'

    Ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin tarzı olay oldu. İşte dikkat çeken Survivor paylaşımı..
    • 05.01.2023 - 10:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Survivor tarzına yorum yağdı! Berdan Mardini'nin Survivor paylaşımı beğeni topladı! 'Favorimiz belli'

    Survivor 2023 ünlüler takımında yer alacak olan Berdan Mardini'den Survivorpaylaşımı geldi.

    Ünlü şarkıcı instagram hesabından yaptığı paylaşım ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

    5 Kasım 1978 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen 44 yaşındaki şarkıcının tarzı uzun süre konuşuldu.

    Berdan Mardini'nin "Survivor'a gidiyorum. Dönünce görüşürüz inşallah. Hazırlıklar tamamlandı." notuyla paylaştığı pozlar yorum yağmuruna tutuldu.

    İşte o pozlar..

    Survivor tarzına yorum yağdı! Berdan Mardini nin Survivor paylaşımı beğeni topladı! Favorimiz belli #1

    Survivor tarzına yorum yağdı! Berdan Mardini nin Survivor paylaşımı beğeni topladı! Favorimiz belli #2

    Survivor tarzına yorum yağdı! Berdan Mardini nin Survivor paylaşımı beğeni topladı! Favorimiz belli #3


    Para Kazanmanın Robotik Sistemi Artık Türkiye'de!
    Advertorial

    Para Kazanmanın Robotik Sistemi Artık Türkiye'de!

    Galatasaray, Ankaragücü'nü mağlup etti
    Futbol

    Galatasaray, Ankaragücü'nü mağlup etti

    Öğretmen maaşları son durum! 2023 öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar oldu?
    Gündem

    Öğretmen maaşları son durum! 2023 öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar oldu?

    Görüş Bildir