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- Survivor tarzına yorum yağdı! Berdan Mardini'nin Survivor paylaşımı beğeni topladı! 'Favorimiz belli'
Survivor tarzına yorum yağdı! Berdan Mardini'nin Survivor paylaşımı beğeni topladı! 'Favorimiz belli'
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin tarzı olay oldu. İşte dikkat çeken Survivor paylaşımı..
- 05.01.2023 - 10:07
Survivor 2023 ünlüler takımında yer alacak olan Berdan Mardini'den Survivorpaylaşımı geldi.
Ünlü şarkıcı instagram hesabından yaptığı paylaşım ile sosyal medyanın gündemine oturdu.
5 Kasım 1978 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen 44 yaşındaki şarkıcının tarzı uzun süre konuşuldu.
Berdan Mardini'nin "Survivor'a gidiyorum. Dönünce görüşürüz inşallah. Hazırlıklar tamamlandı." notuyla paylaştığı pozlar yorum yağmuruna tutuldu.
İşte o pozlar..