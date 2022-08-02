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    Survivor Tuğçe Melis Demir güzelliğiyle büyülüyor! 'Tablo gibisin..'

    Survivor yarışmasıyla tanınan Tuğçe Melis Demir güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.
    • 02.08.2022 - 15:10
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    Survivor Tuğçe Melis Demir güzelliğiyle büyülüyor! 'Tablo gibisin..'

    2017 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Tuğçe Melis Demir güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.Sosyal medyada paylaştığı pozlar ile gündeme gelen Tuğçe Melis Demir güzelliği ile adeta büyülüyor.

    Sporcu olan güzel isim paylaştığı cesur pozlar ile sosyal medyanın gündeminde yar alıyor.Yarışmadan sonra sosyal medya fenomeni haline dönüşen Tuğçe Melis Demir'in instagramda 194 bin takipçisi bulunuyor.

    Survivor Tuğçe Melis Demir güzelliğiyle büyülüyor! Tablo gibisin.. #1

    İşte Tuğçe Melis Demir'in bazı sosyal medya paylaşımları;

    Survivor Tuğçe Melis Demir güzelliğiyle büyülüyor! Tablo gibisin.. #2

    Survivor Tuğçe Melis Demir güzelliğiyle büyülüyor! Tablo gibisin.. #3

    Survivor Tuğçe Melis Demir güzelliğiyle büyülüyor! Tablo gibisin.. #4

    Survivor Tuğçe Melis Demir güzelliğiyle büyülüyor! Tablo gibisin.. #5

    Survivor Tuğçe Melis Demir güzelliğiyle büyülüyor! Tablo gibisin.. #6


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