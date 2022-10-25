Survivor Yasin Obuz yeni işiyle şoke etti! Şimdi paraya para demiyor!

Masterchef Türkiye ve Survivor yarışmalarıyla adını duyuran Yasin Obuz, yeni işini duyurdu. Ünlü isim yeni işinden kazandığı parayla dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz; futbol, jimnastik, basketbol gibi alanlara ilgi duydu. Sporu hayatının bir parçası haline getirmek isteyen Obuz, Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kanalında MasterChef Türkiye programı ile tanınan Yasin Obuz, daha sonra Survivor yarışmasıyla ün kazandı.

Survivor'da ada hayatıyla ve yaşadığı polemiklerle sık sık gündeme geliyordu. Sempatikliğiyle büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

Yasin Obuz'un daha önce Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programına damat adayı olarak katıldığı, 1 hafta programda kaldığı ortaya çıkmıştı.

Öte yandan yıllar önce Yemekteyiz adlı yemek programında yarıştığı haberleri gündem olmuştu.

Bir süredir ekranlardan uzak yaşayan Obuz, MasterChef yarışma programından önce pilavcılık yapıyordu.

Yeni işiyle paraya para demiyor

Bir süredir gözlerden uzak olan Yasin Obuz'un MasterChef ve Survivor maceralarından sonra işleri açıldı. Yasin Obuz'un, şimdilerde İstanbul'un en lüks mekanları arasında yer alan Beşiktaş Akaretler'de bir hamburgerci açtığı ortaya çıktı.

Ünlülerin akın ettiği hamburgercide Yasin Obuz, paraya para demiyor. Daha önce pilavcılık yapan Obuz'un, fast food satışlarıyla da büyük paralar kazandığı konuşuluyor.