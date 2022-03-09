Survivor Yasin Obuz'un milyoner sevgilisi yeni pozuyla sosyal medyaya damga vurdu! 'Ah be yenge'

Survivor All Star yarışmasında boy gösteren Yasin Obuz'un sevgilisi Rus güzel Anastasia Petrova'nın Kadınlar Günü paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu. Ünü ismin Türk hayranlarından "Yenge" yorumu geldi.

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışması, uzun yıllardır farklı yarışmacılarla devam ediyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve her yıl farklı yarışmacıları seyirci karşısına çıkaran Survivor, kıyasıya bir mücadeleye sahne oluyor.

Bu sene All Star olarak ekrana gelen Survivor yarışmasında, son yılların en iyileri birinci olmaya çalışıyor.

Bu yarışmacılardan birisi olan ve daha önce MasterChef programından tanıdığımız Yasin Obuz, dikkatleri çekmeye devam ediyor.

2020 yılında Survivor'a katılan ve döndükten sonra şarkı çıkaran Obuz, All Star'da da oldukça iddialı.

Birçok kez ekran macerası olan ve herkesin tanıdığı biri haline gelen Obuz, sevgilisi Anastasia Petrova ile gündem oldu.

Rus güzel, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan iletişim ödülünde sevgilisi Yasin Obuz'a mektup göndermişti.

Bu şekilde iyice tanınan ve herkesin radarına giren genç isim, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla beğeniliyor.

YASİN'İN SEVGİLİSİNDEN YENİ POZLAR

Yasin Obuz'un sevgilisi Anastasia Petrova'dan Kadınlar Günü paylaşımı geldi.

Anastasia Petrova'nın sosyal medyadan paylaştığı pozuna Türk takipçileri yorum yağdırdı. O yorumlar arasında, ''Yenge yine yakıyor'' ve ''Keşke benim sevgilim olsan'' gibi ifadeler yer aldı. Güzelliğiyle büyüleyen Anastasia Petrova, sosyal medyada epey aktif.

Hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Rus güzel, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan iletişim ödülünde sevgilisi Yasin Obuz'a mektup göndermişti.

Anastasia Petrova'nın Yasin Obuz'a gönderdiği mektupta, "Her zaman yanındayım ve seni çok özlüyorum. Hayatımda gerçekten sana ihtiyacım var. Benim için endişelenme, seni bekleyen iyi bir kızım'' ifadeleri yer aldı.