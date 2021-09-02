Survivor Yiğit Alp Poyraz'dan korkutan haber! Bodrum'da kaza yaptı

Survivor 2021 sezonunda yarışan ve ikinci olan Yiğit Alp Poyraz, Bodrum'da kaza yaptı. Bir tırın Poyraz'ın kullandığı otomobile çarpması sonucu meydana gelen kaza, şans eseri maddi hasarla atlatıldı.

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen TV8'in sevilen yarışma programı Survivor Türkiye 2021'de gönüllüler takımında yer alan Yiğit Alp Poyraz, yarışmada 6 ay boyunca başarıyla mücadele etmiş ve finale kadar yükselmişti.

Yarışmadaki performansı ve karakteriyle dikkat çeken Yiğit Alp Poyraz, 10 kez haftalık SMS birincisi olarak program tarihinin rekorunu kırmıştı.

27 yaşındaki Poyraz, finalde şampiyonluğu güreşçi İsmail Balaban'a kaptırarak ikinci olmuştu.

TIR İLE ÇARPIŞTI

Bodrum'daki ailesinin yanında bulunan Poyraz, spor otomobili ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi Gümbet Kavşağı'nda dönüş yapmak isterken, aynı yöne dönen bir tır ile çarpıştı.

MADDİ HASARLA ATLATILDI

Tırın, Poyraz'ın otomobiline çarparak bir süre önünde sürüklediği kazada büyük bir tehlike yaşanırken, kaza şans eseri herhangi bir yaralanma olmadan maddi hasarla atlatıldı.

Haberi alan Poyraz'ın ailesi ise panikle kaza bölgesine geldi. Evlatlarının kazayı yara almadan atlattığını gören Asiye-Oğuz çifti, rahat bir nefes aldı.