Survivor Yusuf'un nişanlısı güzelliğiyle mest etti! Gören hayran kalıyor "Tüm şansını aşkta kullanmış" Survivor 2023 yarışmacısı Yusuf Yıldız, geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde nişanlısı ile buluştu. Duygusal anlar yaşatan Survivor Yusuf'un nişanlısını gören hayran kaldı. Yusuf Yıldız'ın nişanlısı Rümeysa, güzelliğiyle herkesi büyüledi.

TV8 ekranlarında yayınlanan, Acun Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor yarışma programı zorlu mücadeleleriyle devam ediyor. Bu sezon Acun Ilıcalı, diğer sezondan farklı olarak yepyeni formatla programı ekranlara getirdi. Zorlu parkurların yer aldığı Survivor'da finale kısa bir zaman kaldı. Dokunulmazlık oyunlarının zorlaşmasıyla ödül oyunlarının ödülleri de büyümeye başladı. Geçtiğimiz gün aile buluşması gerçekleşti. Survivor'da bu sezon performansıyla adından söz ettiren Yusuf Yıldız, nişanlısıyla gündeme geldi. Aile buluşması ödülünü kazanan mavi takım yarışmacısı 31 yaşındaki Yusuf Yıldız, Survivor'a gelmeden önce sözlenmiş. İkili Survivor yarışması bittikten sonra nikah masasına oturacak. Survivor Yusuf'un nişanlısı güzelliğiyle izleyicileri büyüledi. Yusuf Yıldız'ın nişanlısını gören baka kalıyor. İşte Survivor Yusuf'un nişanlısı Rümeysa... Survivor Yusuf'un nişanlısı güzelliğiyle büyüledi! 31 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni olan Survivor Yusuf Yıldız, geçtiğimiz gün nişanlısıyla buluştu. Yusuf Yıldız'ın nişanlısı Rümeysa Çelik'i görenler gözlerine inanamadı. Kısa sürede büyük ilgi gören Rümeysa Çelik, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Survivor Yusuf Yıldız, nişanlısı Rümeysa ile sözlü olduğunu belirtti. Geçtiğimiz gün yarışma programında buluşan ikili, görenleri duygulandırdı.