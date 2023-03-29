Survivor'a damga vurmuştu! Sabriye Şengül'ün son halini görenler tanıyamadı: 'Sabriye gitmiş Angelina gelmiş" Survivor'ın 2017 ve 2019 sezonlarında yarışan ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Sabriye Şengül, son haliyle görenleri şaşırttı. Ünlü yarışmacı ve sporcuyu yıllar sonra görenler tanıyamadı. Şengül'e "Sabriye gitmiş Angelina gelmiş" yorumları geldi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın 2017 ve 2019 sezonlarında yarışan ünlü sporcu Sabriye Şengül, estetikli haliyle gündeme gelmiş ve sevenlerini şaşırtmıştı. Seneler sonra büyük değişim gösteren Şengül'ün fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Survivor Sabriye Şengül'ün son halini gören tanıyamadı 12 Kasım 1988 tarihinde Şalpazarı, Trabzon'da dünyaya gelen ünlü Türk kickboksçu ve karma dövüş sanatçısı Sabriye Şengül'ün spora hentbol oynayarak başladığı biliniyor. Sonrasında hentbol hocasının önerisiyle beraber 2006 yılında boksa yöneldiği bilinen isim Türkiye şampiyonlukları, uluslararası boks şampiyonluğu ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu elde etmiştir. Şengül, 23 Nisan 2016 tarihinde İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçında yer almıştır. Sonrasında ise maçtaki Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi yenmiş ve dünya şampiyonu olmayı başarmıştır. Haziran 2021'de oynadığı ikinci maçında Mona Ftouhi'yi üç raunt bitiminde hakemin kararıyla yenen isim, burada ilk profesyonel galibiyetini almıştır. "Sabriye gitmiş Angelina gelmiş" Şengül'ün seneler sonraki değişimi ise görenleri şaşırtıyor. Estetikli görünümü ve vücudundaki değişimiyle dikkat çeken ünlü ismin cesur paylaşımlarını görenler "Sabriye gitmiş Angelina gelmiş" yorumlarında bulundu. İşte Survivor Sabriye Şengül'ün seneler sonraki değişimi...