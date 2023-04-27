Survivor'da aile ödülünü hangi takım kazandı? Survivor 2023'te yeni takımlar belli oldu mu? TV8 ekranlarının popüler yarışma programı Survivor'da aile ödülü heyecanı yaşandı. İşte ödülü kazanan takım ve bu haftanın yeni takımları..

Survivor 2023'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programında dün akşam aile ödülü heyecanı yaşandı.

Yarışmacılar ailelerini görebilmek için kıyasıya bir mücadele verdiler. İki takım yarışmacılarıda aile ödülünü kazanabilmek için ellerinden gelen mücadeleyi gösterdi.

Oyun öncesi iki takım yarışmacılarıda aileleri ile kısa süreliğine hasret giderdi.

Peki, Survivor 2023'te aile ödülünü kim kazandı ve yeni takımlar nasıl oldu? İşte detaylar..

Yeni takımlar belli oldu

Survivor 2023'te ünlüler ve gönüllüler dönemi sona erdi. Acun Ilıcalı her hafta yeni takımların kurulacağını ve yarışmanın bu şekilde devam edeceğini duyurdu.

Haftalık performans verilerine göre birinci ve ikinci olan isimler takım kaptanı oldu. Bu haftanın kaptanları Nefise ve Yusuf oldu. İşte bu iki ismin oluşturdukları yeni takımlar..

Nefise (Kırmızı Takım)

Osman Can

Ertuğ

Cansu

Aziz

Barış

Yusuf - (Mavi Takım)

Özgür

Halil

Kürşat

Buse

Asena

Aile ödülünü kim kazandı?

Survivor aile ödülü oyununda yarışmacılar zorlu bir mücadele verdi. Ödül oyunun ilk turunu gönüllüler, ikinci turunu da ünlüler kazandı. 1-1 eşitlik ile sonuçlanan oyun en iyiler mücadelesine kaldı. Bu oyunu kazanan takım ise 3-1 ile mavi takım oldu.

2 gün sürecek ödül oyununda kazanan takım aileleri ile birlikte yemek yeme hakkı kazanacak. Öte yandan kaybeden takım ise aileleri ile 15'er dakika hasret giderecek.