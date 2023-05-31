Survivor'da aşk itirafı: Acun Ilıcalı yüzünü kapattı Yunan yarışmacılarla sohbet eden Ilıcalı bir aşk itirafına maruz kaldı. Ilıcalı şaşkınlıkla yüzünü kapatırken samimi anlar yaşandı.

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Survivor 2023'te bir aşk itirafı yaşandı.

Türk ve Yunan yarışmacılar çetin bir mücadele verdi.

Yunan yarışmacılarla sohbet eden Acun Ilıcalı takımda yaşanan bir aşk itirafı ile şoke oldu. Ilıcalı, şaşkınlıktan yüzünü kapattı.

Ödül kazanınca New York'a giden Yunan yarışmacılarla konuşan Acun Ilıcalı'nın "New York nasıldı?" sorusunun üzerine yarışmacılardan Marielene, "New York muhteşemdi. Zannedersem tüm Survivor'larda verilmiş olan en iyi ödül. Muhteşem vakit geçirdik. Olabildiğince görsel, tecrübe ve anı biriktirdik. Şahsen hayatımda yaşadığım en iyi tecrübeydi. Takımım ve Stavroula'yla muhteşem vakit geçirdik" dedi.

"Önce başkasıylaydı"

Acun Ilıcalı, bu açıklamayı yapan Sakis'e "New York'a gittiğinizde birlikte miydiniz?" diye sordu.

Sakis, "Hayır öncesinde başkasıylaydı. Şimdi benimle. Ama mademki çok iyi vakit geçirdi, kazandım" diye cevap verdi.

Acun Ilıcalı, duyduğu bu aşk itirafı karşısında şaşkınlığını gizlemek için yüzünü kapattı.