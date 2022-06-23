Survivor'da büyük kavga! Hikmet ve Nagihan birbirine girdi

Büyük finale sayılı günler kala Survivor All Star 2022 yarışmacılarının sinirleri iyice gerildi.Nagihan ve Hikmet dokunulmazlık oyunu sonrası büyük bir tartışma yaşadı..

Survivor All Star 2022'de sona gelinirken yarışmacılar arasında sinirler iyice gerilmeye başladı. 22 haziran akşamı yayınlanan bölümde Nagihan Karadere ve Hikmet Tuğsuz oyun sonunda adeta birbirine girdi.

Hikmet'in 4-0 kazandığı dokunulmazlık oyunu sonunda yaşadığı sevinç Nagihan'ı adeta çılgına döndürdü.Hikmet'in üzerine yürüyen Nagihan uzun süre kendine gelemedi.Ağzına geleni söyleyen Nagihan Hikmet'in kendisini finalden etmek için elinden geleni yaptığını iddia etti.

"YAZIKLAR OLSUN"

Siniri uzun süre geçmeyen Nagihan "Beni finalden etmeye çalışıyorsun. Ayağımı kaydırmaya çalışıyorsun. Ama bu saatten sonra seninle muhattap olanda hata. Yazıklar olsun sana." diyerek sitemine devam etti.