Survivor’da diskalifiye şoku! Acun Ilıcalı açtı ağzını yumdu gözünü! "Hayretler içerisindeyim" diyerek kovdu Survivor'da bu akşam ipler geriliyor. Yeni bölümde diskalifiye şoku ekranlara damga vuracak. Acun Ilıcalı'nın öfkeli sözleri izleyicileri şaşkına çevirdi. Ilıcalı, apar topar yarışmacıyı kovdu. Peki diskalifiye olan yarışmacı kim? İşte merak edilenler...

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, bu sezon da yarışmacılarıyla gündemden düşüyor.

Yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği Survivor'da bu sezon yepyeni formatıyla ekranlarda yer alıyor.

Dün akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen Survivor'ın fragmanı ekranlara damga vurdu. Yeni bölüm fragmanında diskalifiye yaşanacak.

Acun Ilıcalı, öfke dolu sözlerle yarışmacıyı yarışmadan kovdu. Ilıcalı’nın tepkisi kısa sürede gündem oldu.

“Hayretler içerisindeyim” sözleriyle başlayan Acun Ilıcalı, yarışmacının vedalaşmasına bile izin vermedi.

Survivor 2023’e damga vuran bu olay izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte Acun Ilıcalı’nın büyük tepkisi ve diskalifiye olan yarışmacı...

Acun Ilıcalı yarışmacıya öfke kustu!

Survivor 2023'ün yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, bir yarışmacıya tepki gösterdi. Ilıcalı, "Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim mesela biliyor musun? Bugün yaşanan olay bana göre Survivor'da çok çok nadir göreceğimiz bir olay" dedi.

Yarışmacıyı kovdu!

Yarışmacıyı veda etmeden gönderen Acun Ilıcalı, şu açıklamayı yaptı:

"Bencil olmamak zorundasın. Kendini düşünemezsin öyle. Sen başkaları için bir şey yapan bir insan mısın genelde, nasıl birisindir? Ama bir şey kaçırmışım. Kendime ders vermeyi kaçırmışım. O arkadaki meşalen var ya! Onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a da renk kattın, şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin."

Diskalifiye olan yarışmacı kim?

Survivor’da gerçekleşen gerilimin sebebi ve Acun Ilıcalı’nın diskalifiye ettiği yarışmacı bu akşam ekranlara gelecek bölümle belli olacak.