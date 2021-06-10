Survivor'da eleme adayı kim oldu? 9 Haziran Survivor 2021 dokunulmazlığı kazanan isim..

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 9 Haziran Survivor 2021 dokunulmazlığı kazanan isim..

Survivor 2021'in 114. bölümünde, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan isim, ada konseyinde bir eleme adayı çıkardı. Peki Survivor haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Aylardır Dominik Cumhuriyeti'nde kıran kırana bir mücadele sergileyen yarışmacılar, Survivor 2021'in 9 Haziran tarihli 114. bölümünde, haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

Büyük finale kısa süre kala her geçen gün daha da büyük bir gerilimin yaşandığı Survivor 2021'de son yediye kalan isimler, adada kalmak için parkurda kıyasıya mücadele etti.

Günün sonunda Survivor’da final yolunda kritik öneme sahip olan bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Ardından bireysel dokunulmazlık kolyesini ve sembolünü kazanan isim, ada konseyinde haftanın ilk eleme adayını söyledi.

Yarışmayı yakından takip edenler, Survivor’da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Survivor haftanın ilk eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? 9 Haziran Survivor 2021 dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla 9 Haziran 2021 Çarşamba günü TV8 ekranlarına gelen Survivor 2021'de haftanın ilk kritik bireysel dokunulmazlık oyununda, en başarılı perfomans gösteren yarışmacı aynı zamanda haftanın ilk eleme potasına girecek ismini belirledi.

Kırmızı ve mavi takımlar arasında oynanan kritik bireysel dokunulmazlık oyununda, İsmail - Berkay eşleşmesinde, muhteşem bir performans sergileyen Berkay, takım arkadaşı İsmail'i dokunulmazlık oyunundan eleyerek saf dışı bıraktı.

Aleyna - Dora mücadelesinde, Aleyna üstün performans göstererek Dora'yı elemeyi başardı. Poyraz - Aleyna karşılamasında ise skor anlamında geride kalan Aleyna, Poyraz'ı yakalamayı başarsa da kazanan isim Poyraz oldu. Berkay - Batuhan arasında oynanan yarı final oyununda ise Batuhan galip geldi ve adını finale yazdıran isim oldu.

Böylece haftanın ilk kritik bireysel dokunulmazlık oyununun finalinin adı Poyraz - Batuhan olarak belirlendi. Batuhan ve Poyraz arasında oynanan dokunulmazlık oyunu finalinde Poyraz, Batuhan karşısında başarılı bir oyun sergiledi. Haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununu ve dokunulmazlık sembolünü kazanan isim Poyraz oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kritik öneme sahip dokunulmazlık oyununu kazanarak dokunulmazlık sembolünün sahibi olan Poyraz, Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan ada konseyinde haftanın ilk eleme adayını belirleme hakkına da sahip oldu.

Poyraz, Acun Ilıcalı'nın, "Hangi yarışmacıyı eleme potasına gönderiyorsun?" sorusuna, Batuhan yanıtını verdi. Böylece kırmızı takım yarışmacısı Batuhan, haftanın ilk eleme adayı oldu.