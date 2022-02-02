Survivor’da eleme adayları kimler? Potada dikkat çeken 4 isim...

Survivor All Star'da ödül oyununu kaybeden takım 3. ve 4. eleme adayını çıkardı. Peki eleme adayları kimler oldu, sürgüne kim gitti? İşte 1 Şubat akşamı yaşananlar...

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor All Star, tüm hızıyla devame diyor.

1 Şubat Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler, gülle atışı yaparak kıyasıya yarış mücadelesi verdi.

Ardından 3. ve 4. eleme adayları belli oldu. Eleme potasına giren isimler, oldukça dikkat çekti.

Peki, Survivor'da eleme adayları kimler oldu? 1 Şubat sürgün adasına kim gitti? İşte son bölümden ayrıntılar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 1 Şubat akşamı ödül oyunu yarışması gülle atışı oldu. Kadınlar yarışını Ünlüler takımı kazandı. Erkekler yarışını ise Gönüllüler takımı kazandı. Best Of (En iyiler) turuna kalan oyunda sandviç ödülünü 3-1 kazanan takım Gönüllüler oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Survivor'da ünlüler takımında yapılan oylama sonrasında haftanın ilk eleme adayı Barış Murat Yağcı'nın ardından haftanın 2. eleme adayı olan isim Birsen Bekgöz oldu.

Oylama sonucunda Evrim 3. eleme adayı oldu. Öte yandan ünlüler takımının SMS birincisi Batuhan haftanın son adayını belirledi. Bu isim ise Mert Öcal oldu.

Yarışmanın bu haftaki eleme adayları; Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Evrim Keklik ve Birsen Bekgöz...