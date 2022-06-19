Survivor'da elenen isim Ogeyday Girişken oldu

Eski Survivor şampiyonu Ogeday Girişken, All Star finaline sayılı günler kala hayallerine veda etti.

Survivor All Star 2022'de finale doğru eleme heyecanı devam ediyor.

18 Haziran Cumartesi akşamı bir yarışmacı daha ada macerasını noktaladı.

Bireysel dokunulmazlık oyunları sonrası haftanın eleme adayları Berkan, Ogeday, Hikmet ve Nisa oldu.

Survivor'da konsey toplandı ve gecenin sonunda elenen isim belli oldu.

Ogeday'ın vedası

Survivor 2017 şampiyonu olan Ogeday Girişken'in uzun süredir sakatlıklarla boğuşuyordu.

Ada konseyinde en az SMS oyunu alan Ogeyday, elendi.

2022 şampiyonluğu için en büyük aday olarak gösterilen Ogeday, Dominik'e veda etti.

Survivor'a veda eden Ogeday Girişken konseyde gözyaşları içerisinde kalırken sevgilisi Survivor Nisa Bölükbaşı ise ardından ağladı.