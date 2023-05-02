Survivor'da gergin anlar: Yarışmacı elindeki halkayı fırlattı TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın dünkü bölümünde yarışmacı Osman Can, sinirlenerek eline aldığı halkayı fırlatıp parçaladı. Bunun üzerine sunucu Murat Ceylan ve Acun Ilıcalı'dan tepkiler gecikmedi.

ensonhaber.com

Ekranların reyting rekortmeni yarışma programı Survivor'ın yeni bölümünde dikkat çeken bir olay yaşandı.

TV8 ekranlarında yayınlanan dün akşamki bölümde, halka oyunu oynandı.

Yarışmacılardan Aziz halkayı fırlatamadı. Bu durumu gören Osman Can, "Çevirme bileğini" diyerek Aziz'e seslendi.

Halkayı paravana fırlattı: Ceylan'ın tepkisiyle karşılaştı

Oyunun ardından sinirlenen Osman Can, eline aldığı halkayı paravana fırlattı. Paramparça olan halka etrafa sıçradı.

Elindekini fırlatan Osman Can'a, sunucu Murat Ceylan tepki gösterdi.

"Bu halka ekip arkadaşımın yüzünün kenarından sekti"

Osman Can'ı uyaran Murat Ceylan, "Bu halka ekip arkadaşımın yüzünün kenarından sekti. Bu tip isyanları kabul etmiyoruz." dedi.

Olay sadece Murat Ceylan'ın sözleriyle noktalanmadı.

Bir tepki de Acun Ilıcalı'dan: Yaptığın hareketler mantığı zorlamaya başladı

Ada konseyine gelen Acun Ilıcalı da Osman Can'a konuştu.

Ilıcalı, "Garip bir durum var. Hıncını bir şeyden çıkartma boyutundasın. Öyle bir anlık bir olay değil bu yani. Üç-beş gündür böylesin. Yaptığın hareketler mantığı zorlamaya başladı." dedi.