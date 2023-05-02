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Ekranların reyting rekortmeni yarışma programı Survivor'ın yeni bölümünde dikkat çeken bir olay yaşandı.

ekranlarında yayınlanan dün akşamki bölümde, halka oyunu oynandı.

Yarışmacılardan Aziz halkayı fırlatamadı. Bu durumu gören Osman Can, "Çevirme bileğini" diyerek Aziz'e seslendi.

Halkayı paravana fırlattı: Ceylan'ın tepkisiyle karşılaştı

Oyunun ardından sinirlenen Osman Can, eline aldığı halkayı paravana fırlattı. Paramparça olan halka etrafa sıçradı.

Elindekini fırlatan Osman Can'a, sunucu Murat Ceylan tepki gösterdi.

Survivor'da gergin anlar: Yarışmacı elindeki halkayı fırlattı

"Bu halka ekip arkadaşımın yüzünün kenarından sekti"

Osman Can'ı uyaran Murat Ceylan, "Bu halka ekip arkadaşımın yüzünün kenarından sekti. Bu tip isyanları kabul etmiyoruz." dedi.

Olay sadece Murat Ceylan'ın sözleriyle noktalanmadı.

Survivor'da gergin anlar: Yarışmacı elindeki halkayı fırlattı

Bir tepki de Acun Ilıcalı'dan: Yaptığın hareketler mantığı zorlamaya başladı

Ada konseyine gelen Acun Ilıcalı da Osman Can'a konuştu.

Ilıcalı, "Garip bir durum var. Hıncını bir şeyden çıkartma boyutundasın. Öyle bir anlık bir olay değil bu yani. Üç-beş gündür böylesin. Yaptığın hareketler mantığı zorlamaya başladı." dedi.

Survivor'da gergin anlar: Yarışmacı elindeki halkayı fırlattı
Survivor'da gergin anlar: Yarışmacı elindeki halkayı fırlattı
Survivor'da gergin anlar: Yarışmacı elindeki halkayı fırlattı