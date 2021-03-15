Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? 14 Mart 2021 Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? 14 Mart 2021 Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021'in son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oyunun ardından haftanın ikinci eleme adayı belli oldu.

Survivor 2021'in dün akşamki bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Oyunu kazanan takım, dokunulmazlık zırhını almaya hak kazandı.

Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtları Survivor izleyicileri tarafından merak edildi.

Cumartesi günü yapılan ada konseyi sonucunda Gönüllüler takımından Survivor Aleyna Çalışkan, haftanın ilk eleme adayı olarak belirlenmişti.

Peki, Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? 14 Mart 2021 Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'in son bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununda takımlar arasındaki rekabet zirve yaptı. Oyun sonunda kazanan takım dokunulmazlık zırhını alarak eleme adayı çıkarmaktan kurtuldu.

İki takımın kıyasıya mücadele ettiği dokunulmazlık oyununda, 7-7'lik skor eşitliği olduğu dakikalarda, Ünlüler takımı atağa kalkarak skoru 9-7'ye taşıdı. Son oyunda Ünlüler takımı skoru 10'a 7'ye çıkararak dokunulmazlık oyununu kazanmış oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı, ada konseyinde toplandı. Acun Ilılcalı moderatörlüğünde yapılan ada konseyinde, Gönüllüler takımından bir isim eleme adayı olarak belirlendi.

Yapılan oylamada, Ayşe'nin adı 3, Poyraz'ın 1, Hanzade'nin ise 5 kez ismi yazıldı.

Böylece en fazla eleme adayı oyu alan Hanzade Ofluoğlu, haftanın ikinci eleme adayı olarak seçildi.