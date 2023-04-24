Survivor'da 'Karaktersiz' tartışması! Survivor 79. bölüm fragmanı.. Survivor 2023'te heyecan devam ediyor. Survivor'da bugün akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. İşte Survivor 79. bölüm tanıtımı..

TV8 ekranlarının popüler yarışma programı Survivor 2023'te heyecan hız kesmeden devam ediyor.

Issız bir adada hayatta kalma mücadelesi veren yarışmacıların zor yaşamı ve birincilik mücadelesinin yaşandığı Survivor'da her bölüm farklı bir heyecana sahne oluyor.

Gerek oyunlarda gerekse ada hayatında sık sık tartışmaların yaşandığı Survivor'da zaman zaman sinirler geriliyor.

Survivor'ın bugün akşam yayınlanacak olan 79. bölümü sosyal medyada gündeme oturdu.

Yeni bölüm fragmanında yaşanan tartışmalar izleyiciyi ekran başına kilitleyecek türden. Peki 79. bölümde neler yaşanacak? İşte Survivor 79. bölüm fragmanı..