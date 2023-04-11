Survivor'da kim diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı diskalifiye olan yarışmacıyı açıkladı! Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da diskalifiye şoku yaşandı. Acun Ilıcalı ada konseyinde yaptığı konuşma sonrası o yarışmacıyı diskalifiye ettiğini duyurdu.

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da ender görülen bir olay yaşandı. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı gönüllüler takımında yarışan bir ismi yarışmadan diskalifiye etti.

10 Nisan akşamı yayınlanan 65. bölümde gönüllüler takımında yer alan bir isim Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye edildi.

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı şu ifadelere yer verdi;

"Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim mesela biliyor musun? Bugün yaşanan olay bana göre Survivor'da çok çok nadir göreceğimiz bir olay. Bencil olmamak zorundasın. Kendini düşünemezsin öyle. Sen başkaları için bir şey yapan biri misin genelde, nasıl birisindir? Ama bir şey kaçırmışım. Kendime ders vermeyi kaçırmışım. O arkadaki meşalen var ya! Onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a da renk kattın, şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin."

Acun Ilıcalı'nın gönüllüler takımında yer alan yarışmacıya sarf ettiği sözler sosyal medyada gündeme oturdu.

Diskalifiye olan isim belli oldu

Survivor 2023'te diskalifiye olan yarışmacı gönüllüler takımında yer alan Merve oldu.

Merve'nin dokunulmazlık oyununda isteksiz tavırları ve bilerek oynamadığı gerekçesiyle takımının kaybetmesine sebep olması Acun Ilıcalı'yı kızdırdı.

Acun Ilıcalı aldığı karar ile Merve'nin Survivor'dan diskalifiye edildiğini açıkladı.