Survivor’da kim elendi, kim gitti? 1 Haziran 2021 Survivor SMS sıralaması..

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 1 Haziran 2021 Survivor SMS sıralaması..

Survivor 2021'in son bölümünde, iletişim ödülü oyunu ve eleme konseyi heyecanı yaşandı. Gecenin sonunda eleme potasındaki yarışmacılardan biri adaya veda etti. Peki 1 Haziran Survivor'a kim veda etti?

Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2021'in 1 Haziran Salı akşamı yayımlanan 108. bölümünde, Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları arasında iletişim ödülü oyunu ve eleme konseyi mücadelesi yaşandı.

Dün akşam yayımlanan bölümde, Mavi ve Kırmızı takımlar arasındaki kıran kırana geçen iletişim ödülü oyununda hedeflenen sayıya ilk ulaşan takım, iletişim ödülünün sahibi oldu.

Oyunun ardından yapılan eleme konseyinde, pota mücadelesi Aleyna Çalışkan ve Dora ile birlikte Mavi ve Kırmızı takımın SMS birincilerinin söylediği isimler arasında geçti. En az SMS alan isimle birlikte Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorusu yanıt buldu.

Peki 1 Haziran SMS sıralaması ile Survivor’da kim elendi, kim gitti? İşte, 1 Haziran Survivor 2021'e veda eden isim...

SURVİVOR'DA İLETİŞİM ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'in 1 Haziran Salı akşamı yayımlanan 108. bölümünde, Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının karışımından oluşan Kırmızı ve Mavi takımlar arasında kritik iletişim ödülü oyunu mücadelesi yaşandı.

Arkadaşlarıyla görüntülü olarak görüşme hakkına sahip olmak isteyen Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları, zorlu parkurda skor bakımından birbirini kovalayan bir performans sergiledi. İsmail Balaban, Mavi takım üstünlüğünü 7-7 beraberliğe taşıdı.

Steven ve Berkay karşılaşması ile Aleyna Çalışkan Ayşe karşılaşması sonucu, 9-7'lik skor elde eden kırmızı takım, avantajlı duruma geldi. Ancak Batuhan - Poyraz karşılaşmasında bu avantajı değerlendiremedi ve Poyraz farkı 1'e indirerek skoru 9-8'e taşıdı.

İsmail Balaban ile Dora'nın mücadelesinde ise İsmail Balaban, yaptığı atışla iletişim ödülü oyununu 10-9'luk skorla kırmızı takıma kazandırdı.

SURVİVOR SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Acun Ilıcalı, dün akşam Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan eleme konseyinde SMS sıralamasında birinci olan isimleri açıkladı. Buna göre Mavi takımın SMS birincisi Steven olurken, Kırmızı takımın SMS birincisi Berkay oldu.

SMS birincisi olarak seçilen Steven'ın aday seçmesine gerek kalmadı ve Poyraz direkt olarak eleme potasına girmiş oldu. Kırmızı takım SMS birincisi Berkay ise eleme potasına Batuhan'ı gönderdi.

Böylece eleme potası mücadelesi; Aleyna Çalışkan, Dora, Poyraz ve Batuhan arasında yaşandı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Acun Ilıcalı moderatörlüğünde gerçekleştirilen eleme konseyinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı.

Aleyna Çalışkan, Dora, Poyraz ve Batuhan'ın eleme potasında olduğu gecede, en az SMS oyunu alarak adaya veda eden isim Aleyna Çalışkan oldu.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI SONUÇLAR

Survivor 2021 108. bölümün SMS sıralaması sonuçları şu şekilde;

KIRMIZI TAKIM

5 - Aleyna Çalışkan

4 - Aleyna Kalaycıoğlu

3 - İsmail

2 - Batuhan

1 - Berkay

MAVİ TAKIM

4 - Dora

3 - Ayşe

2 - Poyraz

1 - Steven