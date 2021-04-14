Survivor’da kim elendi, kim gitti? 13 Nisan Survivor'a veda eden isim..

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 13 Nisan Survivor'a veda eden isim..

Survivor 2021'de 14. haftada elenen isim belli oldu. SMS sıralamasına göre en az oyu alan yarışmacı, Survivor’dan elendi. Peki Survivor’da kim elendi, kim gitti?

Survivor 2021 yarışmasının 69. bölümünde eleme heyecanı yaşandı.

Seyirciler, 13 Nisan SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti, kim veda etti? sorularını araştırıyor.

Survivor 2021’de bu hafta veda eden isim Gönüllüler takımından olacaktı. Aleyna Çalışkan ve Hanzade eleme adayıydı. 13 Nisan Salı Survivor yeni bölümde Gönüllüler takımı SMS birincisi tarafından 3. Eleme adayı açıklandı.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI

Survivor 14. hafta SMS sıralaması eleme öncesi belli oldu. Halktan gelen SMS oy sonuçlarına göre, bu hafta gönüllüler takımında SMS birincisi Aleyna Kalaycıoğlu seçildi.

SMS ikincisi ise Poyraz oldu. Ayşe üçüncü, Aleyna Çalışkan ise 4. sırada yer aldı. Eleme adayı olan Dora 8. sıraya girerken, elenen Hanzade 9. sırada sonuncu oldu.

Survivor'da eleme adayları salı gecesi eleme konseyinde kesinleşti. Cumartesi akşamı yapılan oylamada ilk eleme adayı Aleyna Çalışkan oldu, pazar gecesi ise Hanzade 2. eleme adayı seçildi. Elemenin yapıldığı salı gecesi ise potaya giren son isim Dora oldu.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor Türkiye’de haftanın eleme adayları; Aleyna Çalışkan, Hanzade ve Dora oldu. Bu üç eleme adayı arasında 14. hafta SMS sıralaması ile adaya veda eden isim belli oldu.

Arkadaşlarına göre SMS halk oylamasında daha az oy alan Hanzade, Survivor’dan elenen isim oldu.