Survivor’da kim elendi, kim gitti? 16 Mart Survivor'a veda eden isim..

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 16 Mart Survivor'a veda eden isim..

Survivor 2021’de 10. haftanın elenen ismi belli oldu.SMS sıralamasına göre en az oyu alan yarışmacı, Survivor’dan elendi. Peki Survivor’da kim elendi, kim gitti?

16 Mart Salı akşamı Survivor’da manevi olarak önemli bir iletişim oyunu ekrana geldi. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı iletişim oyununu Ünlüler kazandı.

Eleme konseyinde SMS birincisi tarafından söylenen eleme adayı ile haftanın eleme adayları belli oldu.

Survivor Türkiye’de bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler takımı, iki eleme adayı çıkarmıştı. Gönüllüler takımında arkadaşlarına göre daha fazla oy alarak SMS birincisi olan , 3. eleme adayı olarak söyledi.

Peki Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte detaylar..

16 MART SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor Türkiye’de eleme konseyi Gönüllüler takımı için toplandı. Konseyde

Gönüllülerin SMS birincisi olan Ayşe, 3. eleme adayı olarak Yunus Emre’yi söyledi. Böylece haftanın eleme adayları; Aleyna Çalışkan, Hanzade ve Yunus Emre oldu.

Bu üç eleme adayı arasından SMS sıralamasına göre rakiplerine göre daha az oy alarak Survivor 2021’e veda eden isim Yunus Emre Karabacak oldu.