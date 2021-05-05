Survivor’da kim elendi, kim gitti? 4 Mayıs Survivor'a veda eden isim..

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 4 Mayıs Survivor'a veda eden isim..

Survivor 2021'in son bölümünde, takımlar iletişim oyunu için karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda, eleme potasındaki yarışmacılardan biri adaya veda etti. Peki, 4 Mayıs 2021 Survivor'a kim veda etti?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2021'in 4 Mayıs Salı akşamı yayımlanan 84. bölümünde Gönüllüler ve Ünlüler takımı yarışmacıları, ilk etapta iletişim oyunu için mücadele verdi.

Zorlu parkurda ipi göğüsleyen Ünlüler takımı, iletişim ödülünü alarak sevdikleri ile görüşme şansını elde etti.

İletişim oyunu sonrasında yapılan ada konseyinde, SMS birincisi İsmail olurken, pota mücadelesi Sergen, Merve ve Melis arasında geçti.

En az SMS alan isimle birlikte Survivor'da kim elendi? sorusu yanıt buldu. Öte yandan takımların karışacağı yönündeki ilk açıklama, bu elemenin ardından yapılmış oldu.

Peki, Survivor’da kim elendi, kim gitti? İşte, 4 Mayıs Survivor'a veda eden isim...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Tv8 ekranlarında yayımlanan ve rekabete hız kesmeden devam eden Survivor 2021'in 4 Mayıs tarihli son bölümünde, zorlu parkurda galip gelen Ünlüler takımı iletişim ödülünün sahibi oldu.

Oyunun ardından ada konseyi Ünlüler takımı için toplandı. Sergen, Merve ve Melis'in eleme potasında olduğu haftada, SMS birincisi İsmail Balaban seçildi. Survivor'da 17. haftada İsmail, eleme adayı olarak Melis'in ismini verdi.

Gün sonunda oy sonuçlarını açıklayan Acun Ilıcalı, Survivor 2021'e veda eden ismin Melis olduğunu duyurdu. Survivor olma hayallerine veda eden Melis, gözyaşlarını tutamadı.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU

Survivor'da 17. hafta SMS sıralaması belli oldu. Bu hafta Ünlüler takımında SMS birincisi İsmail olurken, SMS ikincisi Batuhan seçildi.

Sergen üçüncü, Merve ise 4. oldu. Adaya veda eden Melis ise SMS sıralamasında en az oyu alan yarışmacı seçildi.

TAKIMLAR DEĞİŞİYOR

Melis'in vedasının ardından Acun Ilıcalı, yarışmacılara takımların değişeceğini duyurdu.

Ünlüler takımında tek kadın yarışmacı kalmasından dolayı yeni bir formata geçilecek. Ünlüler ve Gönüllüler karması, Mavi ve Kırmızı takım olarak devam edecek. Yeni takımlar bu akşam yapılacak özel yayında belli olacak.