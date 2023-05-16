Survivor'da küfürler yükseldi, Murat Ceylan çıldırdı! "Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu" Finale yaklaşan Survivor'da sinirler iyice gerildi, yarışmacılar küfürleşti. Sunucu Murat Ceylan'ın müdahale ettiği durum, ada konseyinde çözüme kavuştu.

Survivor 2023 sezonu sona doğru ilerlerken, yarışmanın tansiyonu iyice yükseldi.

15 Mayıs akşamı gerçekleşen dokunulmazlık oyununda sinir dolu dakikalar yaşandı.

Laf dalaşına giren bazı yarışmacıların ağzından küfürler yükseldi.

Yarışmacılardan Ertuğ, Kürşat ve Nefise 15 Mayıs akşamı yaşanan haftanın son dokunulmazlık oyununda tartıştı.

Aralarındaki gerginliğin bitmediğini gören Murat Ceylan, "Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz, ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu?" diyerek yarışmacıların yanına doğru ilerledi.

Dominik'te sinir anları

Kötü söz sarf eden Kürşat, Murat Ceylan'a açıklama yaparak olayı tek tek anlattı.

Bunun üzerine Murat Ceylan "Ben burada senin yarışmacıma .... demeni kabul etmiyorum. Kimse sana da böyle bir küfürde bulunamaz. Kötü sözü de kimse sana benim önümde söyleyemez! Bak senin için de aynısı geçerli. Sen rahatsızlık duymayabilirsin, sana söylenebilir gibi görebilirsin bu kelimeyi. Ben senin için de kimsenin söylemesini kabul etmiyorum. Senin de rakibine böyle bir kelime söylemeni kabul etmiyorum." sözlerine yer verdi.

Konseyde tatlıya bağlandı

Üç isim tekrardan laf dalaşına girince Ceylan, "Böyle olmaz arkadaşlar, anlaşamıyorsunuz. Bunları konseyde konuşacağız! Bu normal bir durum değil. Ben burada hiç bir yarışmacımızın birbirine kötü söz söylemesini kabul etmiyorum. Böyle bir hak yok. " dedi ve konuyu tekrar açılmak üzere kapattı.

Konseyde yeniden gündeme gelen konu hakkında Kürşat kullandığı kelime için özür diledi ve konu tatlıya bağlandı."