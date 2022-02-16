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    Survivor'da Mert ve Sude aşkı alevlendi, Nisa göz yummadı! Aldatılan isimden imalı paylaşım...

    Survivor All Star'a damgasını vuran Mert ve Sude aşkı, sevgililer gününde yükseldi. Nisa'dan tepki gecikmezken, aldatıldığı iddia edilen Makbule Şakalakoğlu da imalı bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 11:01
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    Survivor'da Mert ve Sude aşkı alevlendi, Nisa göz yummadı! Aldatılan isimden imalı paylaşım...

    Survivor All Star 2022 sezonunda aşkları konuşulan isimler Mert ve Sude oldu.

    Sude Burcu ile sevgili olduğunu milyonlara ilan eden Mert Öcal'ın, Makbule Şakalakoğlu ile de birlikte olduğu öne sürülmüş, ihanet iddiaları ortaya atılmıştı.

    İkilinin aşkı tartışmalara neden olurken, son hamle Nisa'yı adeta çileden çıkardı.

    Mert'in Sude'ye 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçek vermesi, ortalığı karıştırdi.

    Mert öcal ve Sude Burcu arasındaki ilişkiyi onaylamadığını söyleyen Nisa Bölükbaşı, Sude'ye ''Senin kendine saygın yok'' dedi.

    Sude ise "Sen ne yaşadığımı bilemezsin" diyerek kendini savundu.

    GİZLİ AŞKTAN İMALI PAYLAŞIM

    Tartışmalar sonrası, Makbule Şakalakoğlu'ndan Nisa Bölükbaşı'lı poz geldi.

    Mert Öcal ve Sude Burcu'nun aşk yaşadığının ortaya çıkması üzerine, Mert Öcal'ı Instagram hesabında takipten çıkan Makbule Şakalakoğlu, uzun bir süredir sessizliğe gömülmüştü.

    Makbule Şakalakoğlu'nun olayın sıcağı sıcağına Nisa Bölükbaşı ile pozunu paylaşması dikkatleri çekti.

    Survivor da Mert ve Sude aşkı alevlendi, Nisa göz yummadı! Aldatılan isimden imalı paylaşım... #1

    Survivor da Mert ve Sude aşkı alevlendi, Nisa göz yummadı! Aldatılan isimden imalı paylaşım... #2


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