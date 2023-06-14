Survivor'da SMS kalkıyor mu? Acun Ilıcalı yeni sezonda uygulanacak değişimi açıkladı.. Acun Ilıcalı Survivor 2024'te uygulanacak yeni sistemi duyurdu. TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor'ın yeni sezonunda SMS uygulaması olmayacak. İşte Acun Ilıcalı'nın o açıklaması..

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da dün akşam final heyecan yaşandı. Nefise Karatay'ın şampiyon olduğu Survivor 2023'ün final gecesinde Acun Ilıcalı önemli bir kararı açıkladı.

Survivor finalinde şampiyon olacak ismin SMS ile belirlenmesi geçen dönemlerde gündeme gelmiş ve bazı yarışmacılar bu duruma tepki göstermişti.

Performans olarak iyi olduklarını söyleyen yarışmacılar finalde halk oylaması ile şampiyonun belirlenmesinde sık sık yakınıyordu.

Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı dün akşam yaptığı açıklama ile Survivor'ın yeni konseptini açıkladı.

Önümüzdeki sene All Star yapılacağını açıklayan Ilıcalı yeni dönemde uygulanacak sistemi duyurdu.

SMS olmayacak

Acun Ilıcalı, Survivor 2024'te uygulanacak sistem ile alakalı şu ifadelere yer verdi;

"Yeni konseptle geliyoruz. Yeni sezonda yarışmacıları daha erken açıklayarak hazırlanmaları için zaman vereceğiz.

Yarışmacıların bazıları performansta hak ettik ama oylamada elenmekten yakınıyordu. Seneye SMS'siz Survivor ile geliyoruz. Seyirci oylaması olmayacak ve iki takım da All Star olacak. Şimdi hodri meydan. Bakalım kim iyiymiş. Aday konseyinde ismi çıkan yarışmacılar düelloya çıkacak ve kaybeden elenecek"