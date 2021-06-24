Survivor'da yarı final oyununu kim kazandı? 23 Haziran Survivor 2021 yarı finalistler

Ayşe ve Aleyna'nın yarı final için kıyasıya mücadele ettiği Survivor 2021'in son bölümünde, yarı finalin ikinci koltuğunu kazanan isim belli oldu. Peki Survivor yarı final oyununu kim kazandı?

Acun Ilıcalı'nın hakemliğinde TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2021'in 23 Haziran tarihli 127. bölümünde son 4’e kalan yarışmacılardan 3'ü arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı.

Berkay'ın elenmesinin ardından oynanan kritik yarı final oyununda; Ayşe, Aleyna ve Poyraz İstanbul'daki yarı final mücadelesine kalmak için ter döktü.

Zorlu parkurda kıran kırana geçen mücadelenin ardından İsmail'in direkt olarak gittiği yarı finalin ikinci koltuğunu garantileyen isim belli oldu.

Yarışmayı takip edemeyenler, Survivor yarı finale kim kaldı, yarı final oyununu kim kazandı? sorularına yanıt aranmaya başlandı.

Peki Survivor'da yarı final oyununu kim kazandı? İşte Survivor 2021 yarı finale kalan isimler...

SURVİVOR'DA YARI FİNAL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'in 23 Haziran tarihli 127. bölümünde, iki aşamadan oluşan yarı final oyununun ilk etabında, ilk olarak Aleyna, Ayşe ve Poyraz arasında geçen kıran kırana mücadele ekranlara geldi.

Üç yarışmacının birbirleri arasında yapılan eşleşmeler sonucunda ilk etaptan başarıyla çıkan 2 isim, Ayşe ve Aleyna oldu. Poyraz ise yarı finale SMS oyu sıralaması olmadan gitme hakkını kaybetti.

İki kadın yarışmacı ise ikinci yarı final koltuğu için yarıştı. Ayşe, Aleyna karşısında kazandığı galibiyetle yarı finale giden ikinci isim oldu.

23 HAZİRAN SURVİVOR 2021 YARI FİNALİSTLERİ

Aleyna ve Poyraz, Ayşe'nin yarı final oyununu kazanmasının ardından son koltuk için SMS oylamasına kaldı.

23 Haziran akşamı gerçekleşen oylamanın sonuçları, 24 Haziran Perşembe akşamı belli olacak. İstanbul'da yapılacak olan yarı final gecesinde oy sonuçları ile bir isim veda edecek.

SURVİVOR'DA ELEME NE ZAMAN?

Survivor 2021'de yarı final heyecanı 24 Haziran Perşembe akşamı yaşanacak. Yarı final koltuğuna oturan birinci isim İsmail, ikinci isim ise Ayşe oldu.

İstanbul'da açıklancak SMS oylaması sonuçlarına göre, Poyraz ya da Aleyna yarı finalist olacak. İstanbul'da canlı yayımlanacak yarı finalin başında ve sonunda bir veda olacak. Böylece iki yarışmacı büyük finale çıkacak.





SURVİVOR'DA FİNAL NE ZAMAN?

Survivor'da perşembe akşamı yapılacak olan yarı finalin ardından final heyecanı cuma akşamı yaşanacak. Cuma akşamı en fazla oya sahip olan yarışmacı Survivor 2021 şampiyonu unvanını alarak kupayı kaldıracak.