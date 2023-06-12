Survivor'da yarı finalistler belli oldu! İşte yarı final için İstanbul'a gidecek olan isimler... 2023 Survivor'da büyük final için geri sayım başladı. Dün akşam gerçekleşen oyunun ardından yarı finalistler belli oldu. 3 kişinin yarı finale çıkacağı yarışmada bir isim daha adaya veda edecek. İşte 2023 Survivor'da yarı finale kalan yarışmacılar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 büyük finale hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, Murat Ceylan'ın sunumuyla ekranlara gelen Survivor'da heyecan dorukta. Dominik'teki son günlerini geçiren yarışmacılar büyük final için gün sayıyor. Dün akşam son oyun gerçekleşti. Sezon başından bu yana mücadele eden Nefise, Özgür, Ertuğ ve Yusuf yarı finale kalabilmek için kıyasıya yarıştı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından yarı finale kalan iki yarışmacı belli oldu. Kalan adaylar arasında eleme gerçekleşecek. Yarı finalistlerin belli olduğu oyunda Murat Ceylan ve yarışmacılar arasında duygusal anlar yaşandı. İşte 2023 Survivor'da yarı finale kalan yarışmacılar... Survivor'da yarı finale kalan isimler Survivor’da zorlu mücadelenin ardından ilk yarı finalist Yusuf oldu. Yarı final koltuğunu garantileyen ikinci isim de Nefise oldu. İki yarışmacı da galibiyet sonrası duygusal anlar yaşadı. Nefise ve Yusuf'un yarı finalist olmasının ardından Ertuğ ve Özgür SMS oylamasına çıktı. En az oyu alan yarışmacı, Survivor 2023'e dördüncü olarak veda edecek.