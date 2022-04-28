Survivor'dan elendi, dekoltenin dozunu fazla kaçırdı! Açıldıkça açılan Aycan Yanaç nefes kesti..

Survivor'dan yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle erken ayrılan Aycan Yanaç, yeşil takımı ile göz doldurdu. Futbolcu alan ancak şu sıralar sosyal medya ile ilgilenen Yanaç'a yorum ve beğeni yağdı.

21 Kasım 1998 tarihinde Almanya'nın Nürnberg kentinde dünyaya gelen Aycan Yanaç, 2020 yılında Survivor'a katıldı.

Asıl mesleği futbolculuk olan ve koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Yanaç, Survivor sayesinde adını duyurdu.

İyi bir performans sergileyen ve güçlü bir fan kitlesine sahip olan Aycan Yanaç, 2020 yılının Survivor'ından sonra ALG Spor takımında forvet pozisyonunda görev yaptı.

Ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takıma çok fazla katkı veremeyen Yanaç, 2022 yılında Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etti.

Uzun bir süre hazırlandıktan sonra yarışmaya yeniden katılmaya karar veren güzel isim için işler yolunda gitmedi.

Koronavirüse yakalanan ve bütün motivasyonunu kaybeden Aycan, 2 Şubat 2022 tarihinde yarışmadan kendi isteğiyle ayrıldı.

Yarışmadan ayrıldıktan sonra sosyal medyaya geri dönen Yanaç, paylaştığı birbirinden güzel karelerle adından söz ettiriyor.

Yeşil takımıyla görenlerin nefesini kesti: Aycan Yanaç!

Aycan Yanaç, Survivor'un ardından da oldukça takip ediliyor. Sosyal medya pozlarıyla dikkat çeken Yanaç, mini etekli pozunu paylaştı.

Yanaç'ın o pozu, "En güzel futbolcu", "Yeşillendi buralar", "Seni çok seviyorum ya" gibi yorumlar aldı.

Survivor'u bırakmasıyla ilgili açıklama yapan Aycan Yanaç şu ifadeleri kullanmıştı: ''Sevgili AYFC’m, ailem… Biliyorum uzun zamandır sizlere bir açıklama yapamadım, kendimi ifade edemedim. Büyük hayallerle, hedeflerle gittiğim Survivor’ın daha hemen başında hepinizin bildiği hastalığa yakalandım.

Arkadaşlarımdan çok daha ağır ve sancılı bir 9 günlük süreç geçirdim. Hem sizlerden hem dostlarımdan uzak yalnız başıma yüzleşmek durumunda kaldığım bu mücadele beni çok ama çok hırpaladı.

Hastalığı atlattığımda, sizler için yeniden savaşmaya başlamaya hazır olduğum o anda aslında bu hastalık sürecinin beni ne kadar yorduğunu, büyük hedeflerle gittiğim Survivor’da hastalığın henüz silemediğim izleri olduğunu fark ettim.

Bu aldığım hasar hem fiziksel olarak hem de mental olarak beni geri dönülemez ayrılık kararını almaya mecbur bıraktı. Sizlere karşı hep dürüst oldum. Birlikte çok hayal kurduk.

Başaracaktık da. Ancak hayat bu, her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Hala hastalığın izlerinden fiziksel olarak tam arınamasam da mental olarak çok daha iyi hissediyorum. Sizlere de bu açıklamayı kendimi hazır hissetmeden, sizlere kalbimi ve duygularımı yanlış aksettirmemek için daha önceden yapamadım. Sizlerle çok daha güçlüyüm. ''