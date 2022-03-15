Survivor'dan elendi, Masumlar Apartmanı'na geldi! Ceylan'ın yeni sevgilisi Han'ı krize sokacak

Survivor 2021 yarışmacılarından olan ve son olarak Kırmızı Oda dizisiyle izleyici karşısına çıkan Emin Günenç, TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oldu.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, salı akşamları heyecan dolu bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali'nin oturduğu OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisi, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyaya da damga vuruyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna sürpriz bir oyuncu katıldı.

EMİN GÜNENÇ MASUMLAR APARTMANI'NDA

Survivor 2021 sezonunun Gönüllüler takımı yarışmacısı Emin Günenç, yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle Survivor'a veda etmek durumunda kalmıştı.

Emin Günenç, Survivor'ın ardından TV8'in büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kırmızı Oda ile izleyici karşısına çıkmıştı.

Emin Günenç, şimdi de TRT 1'in salı akşamlarına damgasını vuran Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Dizinin yapım şirketi OGM Pictures, Twitter hesabından yaptıkları paylaşımda ''Spoiler alarmı! Sizce Ceylan'ın yanındaki kim?'' ifadelerini kullandı.

Dizinin sıkı takipçileri ise ''Belasını arayan bir birey'', ''Çakma yunan heykeli gelmiş'', ''Han'ın kazan dairesinin yeni kiracısı'' ve ''Kazan dairesinin yeni üyesi'' şeklinde esprili yorumlar yaptı.

Yeni karakterin, Ceylin'in yeni sevgilisi veya yakın arkadaşı olduğu düşünülüyor.

EMİN GÜNENÇ KİMDİR?

23 Temmuz 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Emin Günenç, aslen Tekirdağ Şarköylüdür.

Marmara Üniversitesi Makine Ressamlığı bölümünden mezun olan Emin Günenç, 8 yaşında futbola başladı ve 18 yaşına kadar oynamaya devam etti.

Sakatlanınca futbolu bırakmak zorunda kaldığını açıklayan Günenç, oyunculuk eğitimi aldığı yıllarda zamanının büyük bir kısmını da spor yaparak değerlendirdi.

Oyunculuğa ilk olarak 2016 yılında yayınlanan ''Ezra'' dizisi ile adım atan Günenç, daha sonra Bir Annenin Günahı dizisinde rol aldı.

Son olarak Kırmızı Oda dizisinde boy gösteren Günenç, şimdi de Masumlar Apartmanı dizisiyle izleyici karşısına çıkacak.