Survivor'ın ağır ağabeyi Turabi'nin eski halini gören 'Pes' dedi! 'Resmen nevrimiz döndü be'

Katıldığı Survivor yarışması sayesinde ünlenen ve herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Turabi'nin eski halleri gören şaşırttı. Turabi'nin bir dönem dans yarışmasında boy gösterdiği ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan ve uzun yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması, tüm hızıyla devam ediyor.

Bu sene Survivor All Star olarak ekrana gelen yarışma, birbirinden yetenekli ve güçlü isimleri ağırlıyor.

All Star'a katılmayan ancak daha önce katıldığı Survivor yarışmaları sayesinde tanınan Turabi ise adından söz ettirmeye devam ediyor.

3 Temmuz 1987 yılında Mersin'de dünyaya gelen ve yarışmadaki söylemeleri sayesinde ünlenen Turabi, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılan ve Survivor ile kariyer basamaklarını çıkan Turabi'nin eski hali gündem oldu.

2019 yılında ABD'de yayımlanan The Challenge: War of the Worlds adlı yarışmada şampiyon olan Turabi'nin bir dönem dans yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

DANS YARIŞMASINDAKİ HALLERİ

Benimle Dans Eder Misin? yarışmasına katılan Turabi'nin bir hayli genç olduğu görülüyor. Saç stili ile dikkati çeken ünlü ismin yüzü ise yıllar içinde oturmuş.

Şimdiki halinin daha karizmatik olduğunu düşünenler ise o hallerini görünce inanamıyor. O dönem çok farklı bir imaja sahip olan Turabi 'nin bu karelerini gören, onu tanımakta zorlanıyor.

Turabi Çamkıran, Benimle Dans Eder Misin? yarışmasından 6. haftada üçüncü olarak elendi. Bu görüntüleri pek fazla bilinmeyen ünlü ismin Survivor'a geleceği söylenmişti. Ancak beklenildiği gibi olmadı. Suvivor'a katılmayan Turabi, sosyal medyadan kız arkadaşlarıyla verdiği pozlar nedeniyle eleştiriliyor.