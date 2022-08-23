Survivor'ın yıldızı Arka Sokaklar ekibine dahil oldu! Diziyi alt üst edecek...

Survivor'ın yıldızı Arka Sokaklar ekibine dahil oldu! Diziyi alt üst edecek...

17. sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanan Arka Sokaklar dizisi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Ekibe, Survivor yarışması ile adını duyuran Ayşe Yüksel'in katılacağı söylenmeye başladı.

Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayımlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı Arka Sokaklar, 17. sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu'nun başrolde yer aldığı dizi, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu projesi olarak öne çıkıyor.

Kadrosunda bugüne kadar birçok ismi ağırlayan dizi, yeni sezonda da yepyeni isimlere şans vermeye devam edecek.

Heyecanlı anların yaşandığı ve birçok öğretici sahnenin ekrana yansıtıldığı diziye 5 yeni isim katıldı.

Ancak son gelen iddialara göre; bu 5 isim dışında Survivor yarışmasında ün kazanan Ayşe Yüksel, kadroda olabilir.

Net bir açıklama yok

Kulislerde konuşulan bilgiler arasında Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel dizinin kadrosuna katılacağı öne sürülüyor.

Eylül ayından yayın hayatına başlayacak olan dizide Ayşe Yüksel'in komiser rolüyle seyirci karşısına çıkacağı iddia edildi.

Ancak ne Ayşe Yüksel ne de yapım tarafından konuya dair bir açıklama gelmedi.

İddialar netlik kazanır mı bilinmez... Fakat Arka Sokaklar seyircisi bu transfer için heyecanlanmış durumda.

Finale kalmayı başardı

Ayşe Yüksel TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'dan gelen ilk teklifi, farklı projeler ve sağlık durumundaki değişiklikler nedeniyle kabul etmemişti.

Sorunlarını halleden Yüksel, yarışmaya katılmak istediğini Acun Ilıcalı'ya iletmiş, yedeklerden kadroya dahil olmuştu.

Ayşe Yüksel, Survivor All Star 2022 yarışmasında son dört yarışmacı arasına girerek İstanbul finallerine kalmayı başarmıştı.