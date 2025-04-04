Sustalı Ceylan'ın yıldızı Sümeyye Aydoğan'dan cesur pozlar! Takipçileri alev attı...

Yağmur Uçar

Genç ve başarılı oyuncu Sümeyye Aydoğan'ın başrolünde yer aldığı "Sustalı Ceylan" adlı yeni dizi, hem dikkat çeken konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgi odağı haline geldi.

Dizi severler, "Sustalı Ceylan"ın Ceylan'ı Sümeyye Aydoğan'ı mercek altına aldı.

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya pozlarıyla da gündemde sıkça adından söz ettiren Aydoğan paylaştığı son karelerde adeta sosyal medyayı yaktı geçti.

Ünlü oyuncunun cesur pozlarına takipçilerinden alev emojisi geldi.

İşte Sümeyye Aydoğan'ın iddialı kareleri...