Süt Kardeşler'in Afife'si bakın kimin eşi çıktı! Meğer Yeşilçam'ın usta ismiyle evliymiş... Yeşilçam'ın unutulmayan filmlerinden biri olan Süt Kardeşler'de Afife karakterini canlandıran güzel oyuncu Jale Altuğ, bakın kiminle evliymiş. Ünlü ismin eşini gören gözlerine inanamadı. Meğer 52 yıldır Hababam Sınıfı'nın yıldızıyla evliliğini sürdürüyor.

Yeşilçam filmleri, üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen aynı ilgiyle izleniyor, oyuncuları değişimleriyle sık sık gündeme geliyor.

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden biri olan Süt Kardeşler, günümüzde televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe, Adile Naşit gibi usta isimlerin yer aldığı Süt Kardeşler filminde paylaşılamayan Afife karakterini canlandıran Jale Altuğ, özel hayatıyla gündeme geldi.

Oyunculuk kariyeri bu filmle başlayıp, bu filmle biten Jale Altuğ'un eşi bakın kim çıktı.

Hababam Sınıfı'nın yıldızıyla evli

O dönem güzelliğiyle adından söz ettiren Jale Altuğ, Hababam Sınıfı Güle Güle, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmlerinde yer alan usta oyuncuyla evliymiş.

Jale Altuğ, Türk sinema tarihinin usta oyuncusu Şevket Altuğ ile evli çıktı. İkilinin evli olduğunu duyan kulaklarına inanamadı.

Tokatçı, Yedi Bela Hüsnü, Aile Şerefi, Şekerpare, Kapıcılar Kralı, Hababam Sınıfı gibi filmlerde yer alan Şevket Altuğ, 1971 yılında eşi Jale Altuğ ile nikah masasına oturdu.

Şevket Altuğ ve Jale Altuğ evliliklerinde 52 yılı devirdiler. İkilinin Kerem Altuğ ve Kezban Şardan adında iki çocuğu var.