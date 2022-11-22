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Sütyensiz fotoğrafına yorum yağdı! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan cesur paylaşım: "Cennete düştük"

Sütyensiz fotoğrafına yorum yağdı! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan cesur paylaşım: "Cennete düştük"

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızı olarak bilinen 26 yaşındaki Deren Talu'dan cesur sosyal medya paylaşımları gelmeye devam ediyor. Talu, bu kez sütyensiz pozuyla olay oldu.