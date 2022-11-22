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- Sütyensiz fotoğrafına yorum yağdı! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan cesur paylaşım: "Cennete düştük"
Sütyensiz fotoğrafına yorum yağdı! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan cesur paylaşım: "Cennete düştük"
- 22.11.2022 - 17:19
50 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızı olarak bilinen Deren Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Ünlü ismin kızı, özellikle yaz aylarında paylaştığı fotoğraflarla kendisinden söz ettirmişti. Talu, şimdilerde Paris paylaşımlarına devam ediyor.
Kasım 1996 tarihinde Las Vegas, Nevada, ABD'de dünyaya gelen ismin 26 yaşında olduğu biliniyor. Talu, geçtiğimiz aylarda yaptığı tatil paylaşımları sonrası sonbaharı da tatilsiz geçirmemişti.
Annesinden de yorum gelmişti
Ünlü ismin kızının verdiği siyah elbiseli pozlara beğeni yağarken, annesi Defne Samyeli de yorumda bulunmayı ihmal etmemişti.
"Cennete düştük"
Samyeli'nin kızı Talu, bu kez Paris tatilinden yağtığı iç çamaşırsız paylaşımıyla beğeni topladı. Cesur göğüs ve sırt dekoltesiyle görenlerden beğeni alan Derin Talu için "Cennete düştük", "Maşallah", "Deren de annesine çekmiş" yorumları geldi.
İşte Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...