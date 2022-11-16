Sütyensiz paylaşımına yorum yağdı! Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ten cesur poz

Star TV'de yayınlanan Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk iç çamaşırsız pozlarıyla takipçilerden beğeni aldı. Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerden "Casaretine hayranım" yorumları geldi.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinde Ekim karakterine hayat veren Rabia Soytürk, oyunculuk performansıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla kendisinden sık sık bahsettiriyor. 1996 yılında dünyaya geldiği bilinen ve 26 yaşında olan Rabia Soytürk; Şahsiyet, Gülperi, Benim Adım Melek gibi pek çok farklı yapımda da rol almıştı. Ünlü isim bu kez cesur pozuyla sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Duy Beni'nin Ekim'inden sütyensiz poz!

Eğitim hayatında hemşirelik eğitimi aldığı bilinen Rabia Soytürk, aynı zamanda üniversitede mimarlık okumuştur. Çekimler nedeniyle oyunculuğa ara verdiği bilinen ismin anne ve babası çalıştıkları için, küçüklüğünü anneannesi ve dedesi ile geçirmiştir.

Farklı yapımlarda rol alan ve Gülperi dizisi ile Özgür Dünya filmi kadrosunda yer alarak şöhretini artıran isim, Benim Adım Melek dizisinde Defne karakterini canlandırmıştır. Rabia Soytürk, Balık burcudur, 1,66 cm boya ve 52 kg ağırlığa sahip olarak bilinmektedir.

Estetikleriyle gündeme gelmişti

Başarılı isim oyunculuğuyla sıkça gündem olurken, geçtiğimiz günlerde estetiksiz haliyle sosyal medyayı sallamıştı. Güzel oyuncunun estetik operasyonlarla yaşadığı değişim çokça olumlu ve olumsuz yorum almıştı.

"Cesaretine hayranım"

Soytürk şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Genç isim bu defa sütyensiz paylaşımıyla takipçilerini büyüledi. Ünlü isme sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum yağarken, bazı takipçilerden "Maşallah", "Cesaretine hayranım" yorumları geldi.

İşte Rabia Soytürk'ün çok konuşulan bazı fotoğrafları...