T1 Kabataş - Bağcılar tramvayında arıza yaşandı, vatandaşlar isyan etti! "Koyun gibi bekleyin" İstanbul yağmurlu bir güne başlarken, iş yerine gitmek için dışarı çıkan bazı vatandaşlar isyan etti. T1 Kabataş - Bağcılar tramvayında yaşanan arıza sonrası İETT hattına yönlendirilen yolcular, seferlerin azlığı nedeniyle tepki gösterdi.

Geçtiğimiz hafta güneşli günler geçiren İstanbul, dünden beri sağanak yağışın etkisi altına girdi. Yağmurlu havada evden işe gitmek için çıkan vatandaşlar ise bazı aksaklıklar nedeniyle sorun yaşadı. Evinden işine gitmek için tramvay kullanacak olan bazı vatandaşlar, arızayla karşılaştı. Yolcular tepki gösterdi T1 Kabataş - Bağcılar tramvayında yaşanan arıza sonrası İETT hattına yönlendirilen yolcular, seferlerin azlığı nedeniyle isyan etti. İsyan eden yolculardan bazıları, "Koyun gibi bekleyin burada" , "Daha İstanbul'u yönetemiyorlar" tarzında söylemlerde bulundu.