Geçtiğimiz hafta güneşli günler geçiren İstanbul, dünden beri sağanak yağışın etkisi altına girdi.
Yağmurlu havada evden işe gitmek için çıkan vatandaşlar ise bazı aksaklıklar nedeniyle sorun yaşadı.
Evinden işine gitmek için tramvay kullanacak olan bazı vatandaşlar, arızayla karşılaştı.
Yolcular tepki gösterdi
T1 Kabataş - Bağcılar tramvayında yaşanan arıza sonrası İETT hattına yönlendirilen yolcular, seferlerin azlığı nedeniyle isyan etti.
İsyan eden yolculardan bazıları, "Koyun gibi bekleyin burada" , "Daha İstanbul'u yönetemiyorlar" tarzında söylemlerde bulundu.